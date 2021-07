Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Unfallstelle geflohen

Kaiserslautern (ots)

Zu einer besonders dreisten Unfallflucht ist es am Samstagabend in Kaiserslautern gekommen. Ein roter BMW war gegen 22:00 Uhr in der Lauterstraße Höhe Gartenschau auf einen blauen Ford aufgefahren, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel gehalten hatte. Hierbei wurde die 39-jährige Fahrerin des Ford verletzt. Der Fahrer der knallroten 3er BMW-Limousine stieg aus seinem Wagen und entfernte zuerst seine beiden Kennzeichen, bevor er der Fahrerin aus deren Auto half und den Wagen zur Seite fuhr. Dann stieg er wieder ins einen Wagen und flüchtete mit quietschenden Reifen von der Unfallstelle Richtung Stadtmitte. Der flüchtige BMW hatte einen kleinen Spoiler am Heck und müsste im Frontbereich stark beschädigt sein. Ebenfalls waren zumindest direkt nach dem Unfall beide Kennzeichen entfernt. Wer kann Hinweise zu dem Wagen oder dem Fahrer geben? Entsprechende Hinweise nehmen die Polizeiinspektion KL 2 in der Logenstraße (0631/369-2250) und alle anderen Dienststellen entgegen.

