Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Körperverletzung durch Kinder

Kaiserslautern (ots)

Mädchen im Kindesalter sind am Mittwoch in Kaiserslautern miteinander in Streit geraten. Dabei kam es zu Körperverletzungen.

Die Eltern eines 12-jährigen Mädchens erstatteten am Donnerstag bei der Polizei Anzeige. Sie gaben an, dass ihre Tochter gewaltsam von anderen Mädchen von einer Bank gestoßen wurde und ihr auch ein Basketball ins Gesicht geworfen wurde. Die 12-Jährige wurde dadurch verletzt.

Hinweise auf die mutmaßliche "Täterin" und ihre Begleiterin liegen vor, bedürfen aber der weiteren Ermittlungen. Das Haus des Jugendrechts hat die Bearbeitung übernommen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell