Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Ausparken gerammt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich beim Ausparken hat ein Autofahrer am Donnerstag am St.-Marien-Platz einen VW Golf touchiert und dabei Sachschaden angerichtet. Weil der Verantwortliche sich einfach aus dem Staub machte, ohne den Unfall zu melden, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Der Unfall muss sich zwischen 9 und 13.45 Uhr ereignet haben. Der VW Golf wurde dabei an der Beifahrertür beschädigt.

Auch in der Pfaffstraße ist ein Renault Clio von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt worden. Die Halterin stellte am Donnerstagnachmittag fest, dass an ihrem Wagen der hintere Radkasten auf der Fahrerseite frische Unfallspuren in Form von Kratzern und Eindellungen aufwies. Vom Verursacher war jedoch weit und breit nichts zu sehen.

Vermutlich kam es zu den Beschädigungen, als ein Fahrzeug von der gegenüberliegenden Straßenseite rückwärts ausparkte und gegen den Renault stieß. Der Unfall muss in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, passiert sein.

Zeugen, die in einem der beiden Fälle Hinweise auf das jeweilige Verursacherfahrzeug und/oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

