Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht in Altenhagen - Kennzeichen abgelesen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Mittwochabend (09.06.2021) in Altenhagen einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 31-jähriger Hagener hatte seinen grauen Seat gegen 19.30 Uhr vorwärts in einer Parkbox unter der Altenhagener Brück auf dem Märkischen Ring geparkt. Als er gegen 21.10 Uhr wieder los fahren wollte, machten ihn mehrere Passanten auf den Streifschaden am Heck seines Autos aufmerksam. Sie sagten ihm, dass der Fahrer eines weißen Transporters diesen verursacht habe und daraufhin weggefahren sei. Sie konnten den Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme das Kennzeichen des Flüchtigen mitteilen. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Fahrzeugführer aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell