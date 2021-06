Polizei Hagen

POL-HA: Geldbörse im Bus gestohlen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (09.06.2021) war ein 84-Jähriger mit seiner Ehefrau gegen 11:50 Uhr in der Hagener Innenstadt unterwegs. Zunächst saßen sie gemeinsam auf einer Bank am Friedrich-Ebert-Platz. Von hier bestiegen sie den Linienbus 542 an der Haltestelle Stadtmitte. Der Hagener berichtete später der Polizei, dass der Bus sehr voll gewesen sei. Beim Einsteigen führte den Mann sein Portemonnaie in der hinteren Hosentasche. Diese war mit einem Knopf verschlossen. Während der Fahrt wurde dem 84-Jährigen dann bewusst, dass seine Brieftasche fehlte. In ihr befand sich ein niedriger Geldbetrag. Offenbar gelang es Taschendieben, den Knopf zu öffnen und die Geldbörse unbemerkt zu entwenden. Die Polizei rät, insbesondere in dichtem Menschengedränge, Wertgegenstände und Portemonnaies nicht achtlos zu verstauen. Tragen Sie diese immer in den Innenseiten ihrer Jacken und verschließen Sie die Taschen. Tragen Sie Handtaschen verschlossen vor dem Bauch. (hir)

