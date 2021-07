Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche Langfinger

Kaiserslautern (ots)

Mit jugendlichen Ladendieben hatte es die Polizei am Donnerstag in der Innenstadt zu tun. In einem Supermarkt in der Fruchthallstraße fielen innerhalb einer guten Stunde drei Jugendliche auf, die "lange Finger" machten.

Schon kurz nach 8 Uhr hatte der Hausdetektiv ein Mädchen im Blick, das sich an der "Frische-Bar" bediente und einen Transportbehälter mit verschiedenen Früchten füllte. Als die Jugendliche den Behälter in ihren Rucksack steckte und anschließend die Kasse passieren wollte, ohne das Obst in ihrer Tasche aufs Band zu legen, sprach der Sicherheitsmitarbeiter sie an. Die 15-Jährige gab den Ladendiebstahl schließlich zu. Der Vater des Mädchens wurde verständigt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Eine gute Stunde später wurde auch ein 14-jähriger Junge dabei beobachtet, wie er Süßigkeiten aus dem Regal nahm und anschließend zusammen mit seinem Begleiter in einen anderen Bereich des Marktes lief. Während der Komplize ihn verdeckte, steckte der 14-Jährige die Süßigkeiten in seinen Hosenbund. Anschließend wollten die beiden Jungs den Markt verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Sie wurden aber vom Hausdetektiv angesprochen und ins Büro gebeten. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

