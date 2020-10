Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201004 - 1018 Frankfurt-Ginnheim: Festnahme eines Exhibitionisten

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitagnachmittag nahm die Polizei einen 32-jährigen Mann fest, der im Volkspark Niddatal vor den Augen einer 66 Jahre alten Frau sexuelle Handlungen an sich vollzogen haben soll.

Die 66-jährige Geschädigte befand sich Am Ginnheimer Wäldchen im Volkspark Niddatal, als ihr gegen 13:20 Uhr ein verdächtigter Mann auffiel, welcher offenbar sexuelle Handlungen an sich vor nahm und vor ihren Augen onanierte. Auch nach Blickkontakt mit der Seniorin ließ dieser nicht von seinem Handeln ab. Umgehend schaltete diese die Polizei ein, welche den Mann noch vor Ort festnehmen konnte. Der 32-Jährige kam nach seiner Festnahme zunächst mit auf die Dienststelle. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in Ermangelung an Haftgründen wieder entlassen.

