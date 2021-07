Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Motorradfahrer stürzt

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz ist am Sonntag ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Der 45-Jährige verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad. Er geriet in den Grünstreifen und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell