Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201220 - 1297 Frankfurt-Bornheim: Mit Falschgeld bezahlt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (19.12.2020) brachten zwei Männer an einer Trinkhalle Falschgeld in den Umlauf. Die Polizei ermittelt nun.

Gegen 21.45 Uhr "kauften" zwei unbekannte Männer an einer Trinkhalle in der Höhenstraße mehrere Getränke. Sie bezahlten mit einem 20 Euro-Schein und zogen anschließend von dannen. Kurz darauf bemerkte der Betreiber gemeinsam mit einem Bekannten, dass die Banknote nicht echt sein konnte. Sofort rannten die beiden den Tätern hinterher, bis sie einen der beiden einholen und festhalten konnten. Dem Täter schien dies jedoch nicht zu gefallen, so dass er unmittelbar ein Pfefferspray zückte und seine beiden Verfolger, 59 und 65 Jahre alt, mit Pfefferspray besprühte. Die beiden Täter flohen anschließend in die Heidestraße in Richtung Saalburgstraße.

Der 59-jährige Mann wurde vor Ort ärztlich behandelt und der 65-jährige Trinkhallen-Betreiber vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell