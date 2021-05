Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizisten legen tiefergelegten Honda still

Lüdenscheid (ots)

Heute kontrollierten Polizeibeamte einen getunten Honda CRX an der Bräuckenstraße, der sich in einem auffallend desolaten Zustand befand. Das verbaute Fahrwerk zur Tieferlegung war nicht eingetragen. Es fanden sich Schleifspuren im Radhaus, die den unzulässigen Zustand noch untermauerten. Ferner war fast das gesamte Abgasleitsystem mit Luftfilter nicht zulässig. An einem Rad fehlte eine Radmutter, zwei weitere waren lose. Die Motorhaube des Pkw war durch Manipulation angehoben worden. Zudem erschien die Bremsleistung der Bremse nicht mehr ausreichend.

Zum Erstaunen der Beamten, händigte der Fahrer eine Bescheinigung über eine Hauptuntersuchung vom Monat März des laufenden Jahres aus. In diesem Prüfbericht wurde die Mängelfreiheit bescheinigt. Nach diesen Feststellungen wurde eine technische Prüfstelle aufgesucht und der Pkw an einen Sachverständigen übergeben.

Hier bestätigten sich die Mängel vollumfänglich. Durch die unzulässige massive Tieferlegung wurden bereits die Hydraulikschläuche der Bremsanlage abgedrückt und minderten so die Bremsleistung. Insgesamt stellte der Fachmann 48 Mängel fest. Ein nicht geringer Teil waren erhebliche oder gar gefährliche Mängel.

Das Auto wurde sofort aus dem Verkehr gezogen. Den Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einer Geldbuße in Höhe von mind. 300 Euro.

