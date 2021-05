Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Steinbruch/ Spiegel abgetreten

Meinerzhagen (ots)

In den vergangenen Tagen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Werkstatt auf dem Steinbruchgelände in Berlinghausen. Aus der Werkstatt nahmen die Diebe Stahl-Siebe und diverses Schrauben mit. Die Polizei in Meinerzhagen fragt nun: Wem sind in den letzten Tagen im Bereich Hunswinkel verdächtige Personen und/oder insbesondere Fahrzeuge aufgefallen?

Unbekannte traten in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 27.05.21, am Löher Weg den Außenspiegel eines grauen VW Passat ab. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte um 1.45 Uhr die gelösten Teile und das beschädigte Fahrzeug. (boro)

