Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Katalysator geklaut

Schalksmühle (ots)

Unbekannte Diebe trennten von einem zum Parken an der Glörstraße abgestellten blauen VW Golf den Katalysator von der Auspuffanlage ab und nahmen diesen mit. Die Geschädigte stellte den Diebstahl am Mittwoch gegen 17.30 Uhr fest. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben im Bereich Dahlerbrück nimmt die Polizei in Halver entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell