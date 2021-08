Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Sachbeschädigung

Am Samstag, dem 31. Juli 2021, zwischen 23.30 Uhr und 23.40 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenfassade eines Rohbaus in der St.-Johannes-Straße mit blauer und schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, dem 01. August 2021, kam es um 18.25 Uhr auf der Bundesstraße B72 zu einem Verkehrsunfall: Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg befuhr auf der Bundesstraße B72 die Rechtskurve der Abfahrt Bethen. Aufgrund von nässebedingter Fahrbahnglätte geriet sie ins Schleudern und hierdurch in den Gegenverkehr. Dort kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW eines 57-Jährigen aus Cloppenburg, welcher von der Bether Straße kommend auf die B72 auffahren wollte. Die 35-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2500 Euro.

