POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum: Motorradfahrerin (38) schwer verletzt

Bochum (ots)

Am gestrigen Montagabend (29. März) kam es in Bochum-Gerthe zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Dabei wurde die 38-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 20-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 22.15 Uhr von der Gerther Straße nach links in den Harpener Hellweg in Richtung Harpener Bach abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer Kradfahrerin aus Bochum, die zeitgleich mit ihrem Motorrad den Harpener Hellweg in Richtung Grumme befuhr.

Die 38-jährige Bochumerin wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

