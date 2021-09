Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Kupferdiebe im leerstehenden Neuen Kurhaus, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren erneut Diebe im leerstehenden Neuen Kurhaus in Bad Wildungen aktiv. Sie stahlen mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter begaben sich an das alte Gebäude in der Langemarckstraße. Dort öffneten sie mit Werkzeugen gewaltsam mehrere Türen und konnten so in das Gebäude gelangen. Hier trennten sie verbaute Kupferkabel ab und entwendeten diese. Die gestohlenen Kupferkabel haben ein Gewicht von mehreren hundert Kilogramm und nach ersten Schätzungen einen Wert von etwa 15.000 Euro. Bei dem Einbruchsdiebstahl richteten die Täter einen Schaden von etwa 2.500 Euro an. Aufgrund der Tatausführung dürfte es sich um mehrere Täter handeln, die ein entsprechend großes Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes benutzt haben.

In der Vergangenheit kam es wiederholt zu schweren Diebstählen aus dem leerstehenden Neuen Kurhaus. Zuletzt hatten es die Diebe im Januar 2021 ebenfalls auf Kupferkabel abgesehen. Die Bad Wildunger Polizei geht von Tatzusammenhang aus und intensiviert die Ermittlungen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/7090-0 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

