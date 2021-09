Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Katalysator von Auto gestohlen, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte einen Katalysator von einem Auto in Bad Arolsen-Mengeringhausen.

Die Autohalterin hatte ihren roten Polo am Freitagnachmittag in der St.-Georg-Straße geparkt. Als sie ihr Auto Samstagmorgen startete hört sie sofort laute Geräusche. Sie fuhr daraufhin in ihre Werkstatt, wo man ihr mitteilte, dass der Katalysator offensichtlich abgetrennt und gestohlen wurde. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizeistation in Bad Arolsen, die den Sachschaden auf etwa 500 Euro schätzte und unter der Tel. 05691-9799-0 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

