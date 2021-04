Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Diebstahl eines Wohnwagens in Oberbillig

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, 23.04.2021, auf Samstag, 24.04.2021, gegen 01:40 Uhr, versuchten mehrere unbekannte Täter einen Wohnwagenanhänger in der Moselstraße in Oberbillig zu entwenden. Hierzu bewegten sie diesen etwa 100m weit durch die Moselstraße und wurden dann bei der weiteren Tatausführung gestört. Vermutlich waren die Täter mit einem weinroten Renault Megane (Serie II Bj.2002-2009) unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, insbesondere auch zu dem roten Renault, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel.-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell