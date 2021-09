Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Helsen - Gartenhütte abgebrannt

Korbach (ots)

Am Samstagabend brannte eine Gartenhütte in der Dresdener Straße in Bad Arolsen-Helsen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 19.10 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf einem Nachbargrundstück eine Gartenhütte brennt. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Bad Arolsen und Helsen konnte der Brand der Hütte, in der Gartengeräte aufbewahrt wurden, abgelöscht werden, die Hütte wurde aber stark beschädigt. Aufgrund der Entfernung bestand keine Gefahr des Übergreifens des Feuers auf das Wohnhaus des Geschädigten.

Nach ersten Erkenntnisse der Polizeibeamten aus Bad Arolsen besteht der Verdacht, dass der Brand durch das Abflämmen von Unkraut mit einem Gasbrenner verursacht worden sein könnte. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden noch geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell