Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Kornnatter verkriecht sich in einem BMW Cabrio - Polizei bittet um Hinweise zum Halter der Schlange (14.07.2021)

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Einen besonderen Fund haben Besitzer eines BMW Cabrios am Mittwochabend, kurz vor 21.30 Uhr, an ihrem in der Schillerstraße geparkten Wagen gemacht. In dem Fahrzeug hatte sich eine Schlange versteckt. Daraufhin wurde die Polizei von den Fahrzeugbesitzern um Hilfe gebeten. Zunächst davon ausgehend, dass es sich aufgrund der Beschreibung um eine heimische Schlange, möglicherweise eine junge Ringelnatter handelt, kümmerte sich der von der Polizei hinzugezogene Tierschutzverein Schramberg um die gemeldete Schlange. Nachdem diese eingefangen werden konnte, stellte sich allerdings heraus, dass es sich um eine Kornnatter handelt. Diese ungiftige und in Nordamerika beheimatete Schlangenart dürfte vermutlich aus einem privaten Besitz stammen oder gar aus einem Terrarium entwichen sein. Personen, die Angaben zur Herkunft der eingefangenen Schlange machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell