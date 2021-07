Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Sulgen, B 462) Fahrer eines silberfarbenen Kombis verursacht Unfall einer Autofahrerin und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise (14.07.2021)

Schramberg-Sulgen - Schramberg, B 462 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag zwischen Sulgen und Schramberg auf der Bundesstraße 462 ereignet hat und bei welchem ein Ford Fiesta einer jungen Autofahrerin beschädigt worden ist, sucht die Polizei Unfallzeugen. Die 21 Jahr junge Frau war kurz nach 12 Uhr mit einem Ford Fiesta von Sulgen kommend in Richtung Schramberg unterwegs, als sie von einem silberfarbenen Kombi, vermutlich einem Opel, überholt wurde. Beim Einscheren schnitt der unbekannte Fahrer des Opel Kombis die junge Frau derart, sodass diese abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Hierbei geriet der Fiesta der 21-Jährigen gegen den hohen Bordstein und wurde mit rund 1000 Euro beschädigt. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Kombi-Fahrer weiter in Richtung Schramberg. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder auch sonst Angaben zu dem Fahrer des silbernen Kombis machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell