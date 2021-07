Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhahn, Parkplatz K 5516, Wasserrückhaltebecken) Neun Kanister Altöl illegal auf einem Parkplatz entsorgt - Polizei bittet um Hinweise (14.07.2021)

Dornhahn, Parkplatz K 5516, Wasserrückhaltebecken (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 18 Uhr, sind von einem Spaziergänger auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 5516 nahe dem Wasserrückhaltebecken bei Dornhan von einem Unbekannten illegal entsorgte neun Kunststoffkanister beziehungsweise Kunststoffflaschen gefüllt mit Altöl (Motor- und Getriebeöl) festgestellt worden. Teilweise war schon eine geringe Menge Öl aus den liegenden Behältern ausgelaufen. Nach der Mitteilung an die Polizei und der von dort veranlassten Beseitigung der mit Öl gefüllten Behältern durch die Straßenmeisterei bittet nun die Polizei Oberndorf um sachdienliche Hinweise. Personen, die Angaben zu dem unbekannten Täter oder zu der Herkunft der mit Öl gefüllten Behältern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

