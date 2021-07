Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht auf der Autobahn Aquaplaning-Unfall (15.07.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall größeren Ausmaßes verursacht hat ein Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Autobahn 81, Höhe des Anschlusskreuzes Bad Dürrheim. Ein 24-Jähriger BMW Fahrer fuhr in Richtung Singen und kam aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der BMW 523 krachte in die Mittelleitplanken und blieb quer mitten auf der Fahrbahn stehen. Der leicht verletzte Fahrer und ein 25-jähriger Mitfahrer konnten sich aus dem Auto befreien und begaben sich auf den Seitenstreifen, ohne die Unfallstelle abzusichern. Kurz darauf erfasste ein 33-Jähriger mit einem Iveco Sattelzug den unbeleuchteten BMW und schleuderte ihn gegen mehrere Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Der Sattelzug blieb nach dem heftigen Zusammenstoß ebenfalls nicht mehr fahrbereit auf der Autobahn stehen, verursachte aber keinen weiteren Folgeunfall. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei beim Fahrer des BMW Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit über 0,5 Promille bestätigte. Der Mann muss sich nun wegen Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss verantworten. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. Die Polizei musste die Autobahn für die Unfallaufnahme und für die Reinigung eines größeren Trümmerfeldes mehrere Stunden sperren lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell