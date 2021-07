Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Transporterfahrer gefährdet Gegenverkehr

Polizei sucht Zeugen (14.07.2021)

Mönchweiler (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, den ein Autofahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mönchweiler und Königsfeld verursacht hat. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem Fiat Ducato Kastenwagen in Richtung Königsfeld. Nach dem Ortsende Mönchweiler wollte er eine 56-jährige Skoda Fahrerin und einen vor ihr fahrenden Traktor überholen, obwohl der Straßenverkauf für ihn wegen einer unübersichtlichen Rechtskurve nicht einsehbar war. Beim Überholen konnte er deshalb eine entgegenkommende 20-jährige Toyota Fahrerin nicht erkennen. Die junge Frau musste eine Vollbremsung machen und nach rechts ausweichen, um einen Frontatzusammenstoß mit dem Ducato zu vermeiden. Auch die Skoda-Fahrerin wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, um dem Fiat das Wiedereinscheren auf die rechte Fahrbahnseite zu ermöglichen. Dabei überfuhr sie einen Leitpfosten. Zwischen den Fahrzeugen kam es nicht zu einer Berührung. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere den Fahrer des Traktors. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell