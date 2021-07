Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Angebranntes Essen löst Feueralarm aus (14.07.2021)

Konstanz (ots)

Verbranntes Essen hat am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Bärlappweg" geführt. Einem 84-Jährigen brannte sein Essen an und der dabei entstandene starke Rauch löste einen Brandmelder in der Wohnung aus. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung durch und stellte den Brandmelder ab, so dass der Senior wieder in seine Wohnung zurückkonnte. Es gab keinen Personen- oder Sachschaden.

