POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall verursacht Blechschaden (14.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 33, Höhe Einmündung Milanstraße. Eine 26-jährige Mercedes Fahrerin wollte auf die B 33 auffahren, musste aber auf dem Beschleunigungsstreifen wegen Verkehrs abbremsen. Ein nachfolgender 18-Jähriger in einem Ford Ka bemerkte das zu spät. Er fuhr auf den Mercedes auf. Dadurch entstand Sachschaden an beiden Autos in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

