Polizei Essen

POL-E: Essen: Couragierte Mitmenschen entpuppen sich als Betrüger und Diebe - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Couragierte Mitmenschen, die einem 84-Jährigen die Einkaufstaschen nach Hause trugen, entpuppten sich am 24. März als Betrüger und Diebe. Die Polizei sucht Zeugen. Der 84-Jährige war in einem Lebensmittelgeschäft an der Gerichtsstraße einkaufen und setzte sich im Anschluss auf eine Bank in der Borbecker Innenstadt. Er wurde gegen 11 Uhr von zwei italienisch sprechenden Männern angesprochen. Sie baten dem Senior Hilfe an, indem sie seine Einkäufe zur Wohnung bringen wollten. Der 84-Jährige war über die couragierte Hilfe zwar überrascht, nahm die Unterstützung aber dankend an. Gemeinsam mit den beiden unbekannten Männern fuhr der Essener zu seiner Wohnung am Rabenhorst. Dort brachten die zunächst couragierten Männer die Einkäufe in die Wohnung. Einer bat um ein Glas Wasser, welches ihm der 84-Jährige holte und dabei die beiden Personen unbeobachtet im Wohnzimmer zurückließ. Vermutlich wurde genau dieser Moment genutzt, um das eben erst von der Bank abgeholte Bargeld des Seniors zu stehlen. Erst nachdem sich die Männer verabschiedet hatten, bemerkte der 84-Jährige den Diebstahl des vierstelligen Geldbetrages. Der ältere Mann ist um die 40 Jahre alt und zirka 180cm groß. Die jüngere Person ist um die 20 Jahre alt und ist ebenfalls 180cm groß. Beide haben ein südeuropäisches Aussehen und sprachen italienisch wie auch deutsch. Zeugen, denen die beiden Männer aufgefallen sein könnten, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 zu melden. /JH

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell