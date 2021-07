Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unfallflucht in der Gartenstraße - Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Mittwoch hat sich in der Zeit zwischen 07:30 und 16:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Tuttlingen ereignet. Ein noch unbekannter Autofahrer streifte einen in der Gartenstraße (Höhe 82) parkenden grauen SEAT und beschädigte hierbei den Außenspiegel der Fahrerseite. Der Verursacher fuhr - ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern - weiter. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell