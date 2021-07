Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden) Ausgelöster Brandmelder verursacht Feuerwehreinsatz an einem Seniorenzentrum (15.07.2021)

Aichhalden (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat ein ausgelöster Brandmelder zu einem Feuerwehreinsatz am Seniorenzentrum in der Straße Gässle geführt. Schnell stellten die zusammen mit dem DRK anrückenden Einsatzkräfte der Aichhalder Feuerwehr fest, dass ein Fehlalarm vorlag. Ein Melder im Bereich einer Küche hatte gegen 03.40 Uhr aus unbekannter Ursache ausgelöst. Ein Feuer lag nicht vor, so dass die Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK wieder abrücken konnten.

