Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Trotz Eindämmungsverordnung: Party gefeiert, auf Bahnsteig randaliert und im Gleis aufgehalten

Biederitz (ots)

Am 5. Februar 2021 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 23:15 Uhr über die Notfallleitstelle der Bahn über mehrere Personen auf dem Bahnhof Biederitz informiert. Diese wurden von einem Bahnmitarbeiter beobachtet, wie sie sich auf Bahnsteig 5 aufhielten, mit einem Fahrrad auf dem Bahnsteig umherfuhren, teilweise in das Gleis sprangen und randalierten. Die Strecke wurde gesperrt. Eine Streife der Bundespolizei begab sich sofort zum Ereignisort und konnte fünf Männer im Alter von 18, 18, 19, 19 und 29 Jahren feststellen. Keiner trug einen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz. Sie gaben an, in einem Jugendraum am Bahnhof eine Party gefeiert und gemeinsam Sport getrieben zu haben. Im Raum befanden sich mehrere Fitnessgeräte und auf einem Tisch standen diverse alkoholische Getränke sowie eine Kräutermühle. Die weiteren Ermittlungen auf dem Bahnsteig 5 ergaben mehrere Fahrradspuren im Schnee sowie Teile eines Kunststoff-Gartenstuhls, welche sowohl auf dem Bahnsteig, als auch im Gleis verteilt lagen. Weiterhin befanden sich diverse Glasflaschen im Gleis und in dem Wartemodul. Dieses war zudem stark beschädigt. Nach Angaben des Zeugen geschah dies mittels des Gartenstuhls, welcher gegen das Wartemodul geschlagen wurde. Die Deutschen erwarten Anzeigen wegen den Verunreinigungen und der Sachbeschädigung des Wartemoduls. Zudem wird die zuständige Behörde über die Nichteinhaltung der Eindämmungsverordnung informiert. Die Bundespolizisten beräumten das Gleis, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Stuhlteile bei einer Zugdurchfahrt hochgewirbelt werden und es zu Verletzungen von Personen kommt, die sich auf dem Bahnsteig befinden. Anschließend konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell