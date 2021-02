Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger entgeht durch Zahlung der Reststrafe dem Gefängnis

Stendal (ots)

Am 3. Februar 2021 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei, die sich gegen 21:25 Uhr in einer Regionalbahn von Rathenow nach Stendal befand, einen 27-Jährigen. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stendal vorlag. Im Dezember 2017 wurde der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Stendal zu einer Haftstrafe von 35 Tagen oder der Zahlung von 700 Euro verurteilt. Die Geldstrafe zahlte er nicht in Gänze, so dass noch eine Reststrafe von 675 Euro oder 27 Tagen Restersatzfreiheitstrafe ausstand. Der 27-Jährige wurde mit in das Bundespolizeirevier Stendal genommen. Es gelang ihm die Geldsumme aufzubringen. Somit musste er die Haftstrafe nicht antreten und konnte seinen Weg als freier Mann fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell