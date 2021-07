Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Firmen-LKW entwendet

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Ein in der Einfahrt einer Firma in der Straße Kommend abgestellter Firmen-LKW war das Ziel von bislang unbekannten Tätern. Im Zeitraum zwischen Freitag (2. Juli), 16.30 Uhr, und Dienstag (6. Juli), 07.30 Uhr, gelangten sie in das Fahrzeuginnere und stahlen diverse Arbeitsgeräte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell