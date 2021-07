Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mofadiebstahl

Hückelhoven-Millich (ots)

Nachdem der Besitzer eines Mofas sein Gefährt am späten Montagabend (5. Juli), gegen 23.30 Uhr, auf dem Gehweg vor seiner Wohnanschrift in der Gronewaldstraße abgestellt hatte, musste er am folgenden Morgen (6. Juli), gegen 08.30 Uhr, feststellen, dass sein Mofa der Marke Timberjack von Unbekannten gestohlen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell