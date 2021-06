Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Wohnungseinbruch

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 11.06.2021, gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenburger Straße. Nach Angaben der Wohnungsinhaberin habe sie sich in ihrer Wohnung aufgehalten, als sie ungewöhnliche Geräusche an ihrer Wohnungstür gehört habe. Bei einem Blick durch den Türspion habe sie drei Männer vor ihrer Tür gesehen. Die Männer hätten sich erst nach lauter Ansprache entfernt. Eine Person habe eine südländische Erscheinung gehabt, sei ca. 35-40 Jahre alt und schlank gewesen und habe zudem einen Vollbart und eine deutsche Aussprache gehabt. Eine weitere Person habe eine mittel-europäische Erscheinung gehabt, sei 30-35 Jahre alt und breitschulterig gewesen. In Höhe des Schließblechs waren diverse Beschädigungen vorhanden. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung am Tatort. Ein Strafverfahren wurde zunächst gegen unbekannt eingeleitet.

