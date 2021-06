Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hagen-Haspe (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, befuhr ein Bus der Hagener Straßenbahn AG die Berliner Straße von Haspe in Richtung Hauptbahnhof. In Höhe der Zufahrt zum B1-Baumarkt musste der 53-jährige Busfahrer verkehrsbedingt warten. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte diesen Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den Bus auf. Bei diesem Aufprall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

