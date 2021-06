Polizei Hagen

POL-HA: BMX X3 in Hohenlimburg gestohlen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Mittwoch (09.06.2021) stellte ein 46-Jähriger seinen BMW in der Straße Drostenhof ab. Das geschah gegen 20:30 Uhr. Nachdem er einen Bekannten in der Nähe besucht hatte, ging er zu Fuß nach Hause. Ob sein Auto zu diesem Zeitpunkt noch dort stand, ist nicht gewiss. Am Donnerstag (10.06.2021) wollte der Hagener in seinen X3 steigen und musste feststellen, dass dieser sich nicht mehr am Abstellort befand. Auch in der Nähe war er nicht auffindbar. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrzeug mit silbernen Außenspiegeln. Hat jemand des BMW gesehen oder wurde er zum Verkauf angeboten? Dann melden Sie sich unter der 02331 986 2066. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell