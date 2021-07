Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: "Heilerinnen" ergaunern Geld

Erkelenz (ots)

Am Montag (5. Juli) wurde eine 72 Jahre alte Frau gegen 11.30 Uhr von zwei bislang unbekannten Frauen im Bereich eines Spielplatzes hinter einem Getränkemarkt an der Adam-Opel-Straße angesprochen. Eine der Frauen kannte den Vornamen der 72-Jährigen und erklärte ihr auf Russisch, eine "Heilerin" zu sein. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gelang es der "Heilerin", sie davon zu überzeugen, dass ihr Sohn eine schlechte Aura habe. Sie sagte der Erkelenzerin voraus, dass ihrem Sohn etwas zustoßen würde, sofern seine Aura nicht gereinigt würde. Daraufhin boten sie ihr an, dies zu tun. Die Rentnerin stimmte zu und ging in Begleitung einer der Frauen nach Hause. Dort holte sie Bargeld sowie eine Flasche, um beides "segnen" zu lassen. Anschließend kehrte sie auf den Spielplatz zurück. Während die angebliche Heilerin die vermeintliche Segnung vornahm und die Seniorin so ablenkte, tauschte die zweite Frau offenbar das Geld gegen Papiertücher aus. Den Diebstahl musste die 72-Jährige später zu Hause feststellen.

Die Frau, welche die Seniorin mit ihrem Vornamen auf Russisch angesprochen hatte, wurde als zirka 35 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Sie hatte eine normale Statur, helle Haut und blonde, lange Haare, welche laut Beschreibung zu einem "russischen Dutt" gedreht waren. Zum Tatzeitpunkt war sie mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Die zweite Täterin war entsprechend der Beschreibung etwa 25 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie hatte eine sportliche Statur, schwarze schulterlange Haare und einen braunen Teint. Bekleidet war sie mit einer Jeans und einer braunen Lederjacke. Nach der "Segnung" hatte die 72-jährige sie noch am "Futterhaus" in einen weißen Pkw steigen sehen, bei dem es sich um eine Limousine gehandelt haben soll.

Wer kann Hinweise auf die Identität der Täterinnen geben oder hat weitere Beobachtungen gemacht? Das zuständige Kriminalkommissariat in Hückelhoven bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer 02452 920 0. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell