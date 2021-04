Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Weißlensburg / Steinbruchsee Neudeck: Vermisste Person aufgefunden

Seit dem 14. April suchte die Polizei nach einem Mann im Bereich des Steinbruchsee Neudeck. Bei der Suche waren unter anderem ein Polizeihubschrauber und Polizeitaucher im Einsatz. Wir berichteten am 15. April (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4890129). Der 35-jährige Vermisste wurde am 21. April durch Polizeitaucher leblos in dem Steinbruchsee aufgefunden und anschließend geborgen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann am 12. April im Bereich des Steinbruchsee Neudeck gesehen haben oder sich an diesem Montag dort aufgehalten haben, sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

