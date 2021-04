Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Autoräder gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, 6.15 Uhr, die Räder von einem Auto einer Firma in Assamstadt. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter auf das Gelände der Firma in der Industriestraße. Dort machten sich die Unbekannten über ein VW Golf Kombi her und montierten alle vier Reifen von dem Fahrzeug ab. Anschließend flohen sie unerkannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

