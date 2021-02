Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Fahrradsturz führt zu erheblichen Verletzungen++Exhibitionistische Handlungen auf Friedhof++Gelddiebstahl beim Einkaufen++Versuchter Raub an Tonkuhle++Zahlreiche Coronaverstöße++

++Fahrradsturz führt zu erheblichen Verletzungen++ Am sonnigen Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr befährt die 42-jährige Radfahrerin den Heiligengeistwall Richtung Julius-Mosen-Platz. In Höhe der Polizeiwache, dem ESD 2 an der Wallstraße, stürzt die Radfahrerin unvermittelt und zieht sich dabei erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Grund dafür war der plötzlich während der Fahrt, an zwei Stellen des Fahrrades, gebrochene Rahmen; vermutlich ein Ermüdungsbruch. Unmöglich zu reagieren stürzt die Radfahrerin auf den Radweg. Glück im Unglück, die Radfahrerin trug einen Fahrradhelm der möglicherweise Schlimmeres verhinderte. Die Frau wurde durch drei sofort helfende Passanten und Kollegen der Innenstadtwache erstversorgt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das kaputte Fahrrad wurde im Innenhof der Innenstadtwache untergestellt. -201537

++Exhibitionistische Handlungen auf Friedhof++ Ebenfalls am Samstagvormittag, aber eher auf den Alkohol und den Geisteszustand zurückzuführen und nicht den Sonnenstrahlen geschuldet, wird ein 49 Jahre alter, amtsbekannter Obdachloser mit heruntergelassner Hose, auf dem Friedhof an der Cloppenburger Straße angetroffen. Ein Zeuge hatte beobachtet wie der Obdachlose offensichtlich mehrere Grabsteine beschimpfte und auch umarmte. Außerdem fiel oder ließ er seine Hose immer wieder herunter und spielte an seinem Genital. Als die Polizei eintraf, machte der 49 Jährige einen völlig verwirrten Eindruck und spielte weiterhin an seinem Genital herum. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,67 Promille festgestellt. Nach Begutachtung durch einen Arzt und einem Vertreter des Ordnungsamtes, wurde der 49 Jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. -201449

++Gelddiebstahl beim Einkaufen++ Am Samstagabend gegen 18:20 Uhr ist die 76-jährige Geschädigte in einem Lebensmittelgeschäft am Sodenstich einkaufen. Ihr Portemonnaie führt die Geschädigte in einer Tragetasche in ihrem Einkaufswagen mit. In einem unbeobachteten Moment gelingt es der unbekannten Täterschaft die Geldbörse mit fast 500 Euro Bargeld zu entwenden. Erst an der Kasse fällt der Geschädigten der Diebstahl auf. Präventionstipp: Lassen sie ihre Wertgegenstände nicht unbeobachtet und tragen sie diese möglichst am Körper. -203566

++Versuchter Raub an Tonkuhle++ In der frühen Sonntagnacht gegen 2 Uhr wird das 22-jährige Opfer an der Tonkuhle in Eversten von einer männlichen Person auf seine getragene, hochwertige Bekleidung angesprochen. Plötzlich versucht der Täter den Reißverschluss der Canada Goose Jacke des Opfers zu öffnen und ihm die Jacke zu entreißen. Das Opfer kann den Täter von sich wegschubsen und flüchten. Zur Täterbeschreibung: ca. 22 Jahre alt, ca. 180 - 183 cm groß, schlanke Figur, südeuropäische Erscheinung, mittellange nach hinten gegelte Haare und dunkle Bekleidung. Wer Hinweise auf die Tat oder den Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0441/790-4115. -204342

++Zahlreiche Coronaverstöße++ Am Abend und in der Nacht stellten die Beamten insgesamt 36 Coronaverstöße fest. Es wurden einige private Feiern in Wohnungen oder Treffen im Freien festgestellt. Dabei wurden die Kontaktbeschränkungen (zwei Haushalte Regelung) und die Mindestabstände nicht eingehalten und auch kein Mundschutz getragen. Gegen alle Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

