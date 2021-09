Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Aufmerksame Zeugin beobachtet einen Mann beim Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Korbach (ots)

Am Sonntagabend beobachtet eine aufmerksame Zeugin einen ihr unbekannten Mann, der offensichtlich versuchte einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen.

Gegen 19.45 Uhr teilte die Zeugin bei der Polizei mit, dass sie eben gesehen habe, wie ein Mann mit verschiedenen Gegenständen auf einen Zigarettenautomaten in der Sudetenstraße eingeschlagen habe, um diesen aufzubrechen. Sie konnte den Tatverdächtigen gut beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Korbacher Polizisten kurze Zeit später in der Nähe der Stadthalle einen Mann antreffen, auf den die Beschreibung zutraf. Der 36-Jährige führte zudem eine Eisenstange und ein geschweißtes Eisenkreuz mit, was den Tatverdacht erhärtete.

Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen fest und stellten die mutmaßlichen Tatwerkzeuge sicher. Bei der ersten Befragung gab der 36-Jährige Korbacher zu, dass er versucht hatte, den Automaten aufzubrechen. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er wird sich wegen versuchten schweren Diebstahls verantworten müssen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell