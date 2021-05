Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dauersberg - Lkw beschädigt Straßenlaterne

Dauersberg (ots)

Am 20.05.2021, gegen 09:15 Uhr befuhr ein Lkw die Straße Im Baumkamp in der Ortslage Betzdorf-Dauersberg. Beim Befahren der Straße touchierte der Lkw eine Straßenlaterne. An der Laterne und am Fahrzeug entstand Sachschaden.

