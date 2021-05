Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittelfund nach fußläufiger Verfolgung

Buchholz (WW) (ots)

Am frühen Donnerstagabend wollten Polizeibeamte in Buchholz (WW) einen Jugendlichen kontrollieren, der bei Erblicken des Streifenwagens die Flucht ergriff. Während der fußläufigen Nacheile konnten die Beamten erkennen, wie der Beschuldigte in eine Hofeinfahrt lief und dort etwas unter einer Klimaanlage deponierte. Im Rahmen der Nachschau konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln fest- und sichergestellt werden. Gegen den 17-jährigen Jugendlichen wird nun strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell