Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Durchfahrtskontrolle für LKW über 7,5 t in Oberhonnefeld

Oberhonnefeld (ots)

Nach Bürgerbeschwerden überwachten Polizeibeamte am Donnerstag im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr das Durchfahrtsverbot am Weyerbuscher Weg in Oberhonnefeld für LKW ab 7,5t. In diesem Zeitraum ahndeten die Beamten einen Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot.

Zudem wurden 3 Verstöße gegen die aktuelle Coronaverordnung (Verstöße im Zusammenhang mit der Pflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung) und zwei Gurtverstöße festgestellt.

Es sind weitere Kontrollmaßnahmen zu anderen Tageszeiten geplant.

