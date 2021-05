Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Hümmerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Bismarckstraße in Hümmerich einen 45 - jährigen PKW Fahrer. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der PKW nicht zugelassen ist und die angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen sind. Gegen den Beschuldigten wird nun strafrechtlich wegen Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

