Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steineroth- Radmuttern vom Pkw gelöst

Steineroth (ots)

Am Abend des 19.05.2021 parkte ein 26-Jähriger seinen Pkw Nissan in der Betzdorfer Straße in Steineroth. Am Morgen des 20.05.2021 fuhr er mit dem Fahrzeug los, als sich das vordere rechte Rad löste. Nach ersten Ermittlungen, ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekannter Täter die Radmuttern löste. Hinweise und Beobachtungen an die Polizei Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell