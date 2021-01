Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullydeckel ausgehoben

Wassenberg (ots)

Am Sonntag, 24. Januar, informierte eine Zeugin die Polizei gegen 1.50 Uhr über ein offenes Kanalloch an der Limburger Straße. Offenbar hatten unbekannte Täter den Gullydeckel in Form eines rechteckigen Gitters entwendet und die Gefahrenstelle offen zurückgelassen. Der Bauhof wurde verständigt, um die Stelle abzusichern. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinem Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 02452 920 0 nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg Hinweise entgegen.

