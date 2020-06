Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einsatzmaßnahmen beim Rathaus in Lörrach (Stand: 09.40 Uhr)

Am Dienstag, 30.06.20, gegen 7.30 Uhr, wurde aus dem Rathaus in Lörrach gemeldet, dass es nach dem Öffnen eines Briefes in der Poststelle, bei drei Mitarbeitern zu Reizungen der Augen und Atemwege kam. In dem Umschlag befand sich ein bislang noch nicht näher bekanntes weißes Pulver. Teile des Rathauses wurden vorsorglich evakuiert und derzeit werden die Räumlichkeiten durch die Feuerwehr untersucht. Der Bereich um das Rathaus ist abgesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Lörrach.

