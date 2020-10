Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Brand in Keller

Am Mittwoch rückten Einsatzkräfte zu einem Feuer in Attenweiler aus.

UlmUlm (ots)

Gegen 21.30 Uhr kam es zu einer Verpuffung in einem Gebäude im Schönblick. Dadurch geriet die Verkleidung an einem Ofen in Brand. Den Brand im Kellergeschoss brachte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und löschte ihn. Bei den Einsatzmaßnahmen erlitt ein Feuerwehrmann eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

+++++++ 1969797

