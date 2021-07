Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer

Sundern (ots)

Am Samstag, 03.07.2021, 19:15 Uhr, befuhr ein 20 jähriger Motorradfahrer die L687 von Amecke kommend in Richtung Langescheid. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der 20 jährige die Kontrolle über sein Krad. Er fuhr zunächst auf die Gegenfahrbahn und stürzte dann in den linken Straßengraben. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. (als)

