POL-DU: Stadtgebiet: Bücherschrank, Kleinkraftrad, Papiercontainer - Polizei sucht Zeugen mehrerer Brände

Duisburg (ots)

Im Laufe des Dienstags (4. Mai) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Bränden. Die Polizei geht in allen nachfolgenden Fällen davon aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden. Das Kriminalkommissariat 11 bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

Am Mittag (gegen 12:20 Uhr) löschte die Feuerwehr einen brennenden Papiercontainer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dieselstraße in Bruckhausen. Für die Löscharbeiten musste die Dieselstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Um 14:40 Uhr hat in Rahm auf der Straße Am Rahmer Bach eine ehemalige Telefonzelle gebrannt, die mittlerweile als Bücherschrank genutzt wird. Unbekannte hatten auf dem Holzboden der Zelle mehrere Bücher angezündet.

Gegen 21:40 Uhr stand auf dem Gelände eines alten Sportplatzes an der Halener Straße in Homberg ein Kleinkraftrad in Flammen. Es brannte vollständig aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Zeuge (19) hat drei Verdächtige vom Brandort weglaufen sehen.

